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Пентхаусы с видом на горы в Греции

Аттика
14
Пирей
3
Municipality of Piraeus
3
Municipality of Glyfada
3
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4 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Municipality of Peristeri, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/6
Данный роскошный пентхаус, расположенный в сердце района Перистери западной часи Афин, предл…
Цена по запросу
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Пентхаус 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Пентхаус 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/5
- Пентхаус с уникальным 180-градусным видом на Коринфский залив - Это квартира на верхнем э…
$416,427
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Агентство
Sideris Real Estate
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Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 6
Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция Предлагаются двухуровневый…
$2,53 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Ilion, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 5/5
Данный роскошный пентхаус, расположенный в зеленых окрестностях Илиона в Афинах, предлагает …
Цена по запросу
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