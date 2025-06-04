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Пентхаусы с террасой в Греции

Аттика
14
Пирей
3
Municipality of Piraeus
3
Municipality of Glyfada
3
Пентхаус Удалить
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6 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Пентхаус 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/5
- Пентхаус с уникальным 180-градусным видом на Коринфский залив - Это квартира на верхнем э…
$416,427
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Агентство
Sideris Real Estate
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Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом и парковкой, Перистерион, Греция Предлагаются светлые функциональн…
$470,819
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Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 6
Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция Предлагаются двухуровневый…
$2,53 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция Новый жилой комплекс в…
$1,07 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция Предлаг…
$1,15 млн
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Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 5
Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция Предлагается просто…
$2,54 млн
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Параметры недвижимости в Греции

с садом
с видом на горы
с видом на море
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