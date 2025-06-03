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Виллы с садом в Pallini Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
$542,747
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
$470,385
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Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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Недорогая
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