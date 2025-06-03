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Виллы с видом на море в Pallini Municipal Unit, Греция

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49 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$1,67 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Код недвижимости: 4 - 915 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Паллини Пефкохори за € 360 000. Это 8…
$1,31 млн
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
An authentic quality of life. This can be found in these brand new  4  bedroom villas (170 m…
$693,495
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Вилла 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$704,056
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Grekodom Development
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Positioned in the heart of the exquisite HANIOTI HALKIDIKI beachfront resort resides this lu…
$2,97 млн
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Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
$542,747
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 750 м²
Built in 1981, An entertainer masterpiece, timeless design on the sea in Kassandria Halkidik…
$4,43 млн
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 199 м²
Количество этажей 3
Великолепные виллы с видом на море 199 м  Представляем потрясающий новый проект в Халкидик…
$812,235
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Вилла 11 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 11 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 250 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла, окруженная участком площадью 3 акра с панорамным видом на окрестности и сре…
$619,322
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Stegi Real Estate
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Unsurpassed luxury!!! An exquisite blend of classic style with modern world conveniences. Fu…
$835,743
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Вилла 10 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 10 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 886 м²
Количество этажей 3
Резиденция ОПИСАНИЕ Расположение - Пефкохори (первая от моря)   Исключительная вилла на …
$2,01 млн
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Stegi Real Estate
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Вилла 5 комнат в Палиури, Греция
Вилла 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 935 м²
Количество этажей 3
Жилая площадь – 135 м2 Общая площадь земли – 800 м2 Описание недвижимости: Гостиная – кух…
$696,178
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Stegi Real Estate
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Ideal homes for a large family for sale with 160 sq meters of living area and FULLY FURNISHE…
$589,984
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$838,162
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Grekodom Development
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Dream villa for sale in the thriving seaside town of  Paliouri including 480 sq m of living …
$3,69 млн
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Spacious open plan villa with living luxury in mind, set on beautiful gardens and with amazi…
$1,07 млн
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Вилла 8 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена великолепная резиденция 600 кв.м на Кассандре с изумительным видом на …
$3,69 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эксклюзивный листинг, отремонтированная вилла, построенная с гордостью и воображением, включ…
$1,09 млн
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Код недвижимости: 1 -414 - Вилла на продажу в Паллини-Чаниотис за € 690.000. Это 130 кв. Вил…
$781,250
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Вилла для отдыха с отдельными гостевыми апартаментами, ВСЕГО В 50 М ОТ ПЛЯЖА!!Ощутите роскош…
$928,291
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Вилла 7 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 7 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 691 м²
Количество этажей 3
НЕДВИЖИМОСТИ   Местонахождение – Пэфкохори (400м от моря)   Стильная резиденция …
$338,224
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Stegi Real Estate
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Estate home with panoramic sea views with private pool and a gated garden including 250 sq m…
$1,08 млн
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Beautiful country home set back on the hill tucked away for ultimate privacy and a peaceful …
$848,379
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Код недвижимости: 4 -576 - Вилла на продажу в Паллини Полихроно за € 3.000.000. Это 294 кв. …
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Полихроно, Греция
Вилла 5 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$647,121
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Grekodom Development
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Код недвижимости: 1-12 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 1.100.000. Это 250 кв. Ви…
$1,22 млн
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Вилла 8 комнат в Неа-Скиони, Греция
Вилла 8 комнат
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цо…
$4,38 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Палиури, Греция
Вилла 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$626,246
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Superb retreat boasting modern architecture ideal for your summer vacation!! Exquisite villa…
$744,337
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Вилла 5 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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