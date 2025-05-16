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Таунхаусы с видом на море в Pallini Municipal Unit, Греция

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38 объектов найдено
Таунхаус в Палиури, Греция
Таунхаус
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Maisonette in the quaint town of Paliouri with a separate apartment for guests or ideal for …
$297,849
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
$135,921
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Таунхаус 4 комнаты в Лоутра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лоутра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$312,914
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Таунхаус 4 комнаты в Полихроно, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$245,861
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Таунхаус 3 комнаты в Полихроно, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$448,810
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
It’s a MUST-see home in the thriving seaside town of PEFKOHORI HALKIDIKI KASSANDRA. One is a…
$545,505
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Таунхаус 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$335,265
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Таунхаус в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
It of a kind custom-built home overlooking Agia Paraskevi built in 1997 and in pristine supe…
$104,574
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Таунхаус 7 комнат в Лоутра, Греция
Таунхаус 7 комнат
Лоутра, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$609,713
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Таунхаус в Палиури, Греция
Таунхаус
Палиури, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Код недвижимости: 3-1045 - Мезонет на продажу в Паллини Палиури для € 220.000 . Это 88 кв. М…
$278,365
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Stunning Home for sale in the thriving seaside town of Hanioti with 160  sq meters of living…
$358,001
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта впечатляющая витрина предлагает множество гибких вариантов жизни, дом находится в 105 ме…
$218,252
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
A corner maisonette with unique aesthetics and a total living space of  150 s.m., built on a…
$641,518
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Welcome to Polihrono, this gorgeous home with 105 sq meters of living area and gardens with …
$288,556
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
HANIOTI luxurious Mediterranean maisonette for sale in an area that is rising in real estate…
$200,390
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Exclusive home with pride and imagination fully furnished in a privileged and peaceful locat…
$1,06 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$219,186
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Impressive house 110 SQ M, in Kassandra Halkidiki for sale, fully furnished and equipped to …
$435,546
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Exquisitely renovated and architecturally designed to reflect traditional modern elegance lu…
$814,358
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$584,496
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Таунхаус 6 комнат в Полихроно, Греция
Таунхаус 6 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$897,619
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Эта впечатляющая недавно построенная вилла расположена в самом престижном районе в самом цен…
$678,433
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Halkidiki seaside urban living at its finest! This prime core area, single-family home with …
$660,469
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Таунхаус в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 166 м²
This wonderful property full of charm is under construction and is  located close to the pic…
$442,869
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Таунхаус 3 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$187,874
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Мы с гордостью представляем этот очаровательный дом с 3 спальнями и мансардой, расположенный…
$614,162
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$503,460
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Таунхаус в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 166 м²
This South-oriented modern villa is located in the luxury urbanization of Kassandra Nea Skio…
$685,392
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Код недвижимости: 4 -820 - Мезонет на продажу в Паллини Полихроно за € 500.000. Это 75 кв. М…
$436,005
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Таунхаус 4 комнаты в Полихроно, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$497,447
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Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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