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Многоуровневые квартиры у моря в Pallini Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Пефкохори, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
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Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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