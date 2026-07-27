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Многоуровневые квартиры с видом на горы в Pallini Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 спальни в Пефкохори, Греция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
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Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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