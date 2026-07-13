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Таунхаусы с видом на горы в Oraiokastro, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 5
Площадь 172 м²
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
$354,213
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Oraiokastro, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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