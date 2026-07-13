Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Oraiokastro
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Бассейн

Коттеджи с бассейном в Oraiokastro, Греция

;
Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 235 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$944,567
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Oraiokastro, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти