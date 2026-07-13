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Коттеджи у моря в Oraiokastro, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 12 спален в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 12 спален
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 12
Площадь 650 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,65 млн
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Коттедж 6 спален в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 6 спален
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,59 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$590,354
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Параметры недвижимости в Oraiokastro, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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