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Коттеджи с видом на горы в Oraiokastro, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$708,425
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 спален в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 6 спален
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,59 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Oraiokastro, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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