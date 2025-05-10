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Таунхаусы с бассейном в Oraiokastro Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
$307,904
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Oraiokastro Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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