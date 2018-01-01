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Современная резиденция рядом с парком, Глифада, Греция

периферия Аттика, Греция
от
€581,550
;
4
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами и садами на крыше.

Окончание строительства - лето 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные панели
  • Полы с подогревом
  • Система "умный дом"
  • Скрытое освещение
  • Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
  • Аптека - 170 метров
  • Детский сад - 400 метров
  • Начальная школа - 900 метров
  • Супермаркет - 250 метров
  • Парк - 650 метров
Местонахождение новостройки
периферия Аттика, Греция

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Современная резиденция рядом с парком, Глифада, Греция
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€581,550
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