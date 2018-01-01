Современная резиденция рядом с парком, Глифада, Греция

Новый жилой комплекс включает 14 квартир с 2 спальнями и 7 дуплексов с 3 спальнями. Квартиры имеют крытые веранды и место в двухуровневом паркинге. Также есть 7 кладовых помещений в здании.
Удобства и оснащение в доме
панорамные окна с двойным остеклением
паркетные полы
оборудованная кухня и ванные комнаты
встроенные шкафы
система вентиляции воздуха
Расположение и объекты поблизости
Палео Фалиро — один из самых современных районов столицы, в котором смешалось бесчисленное множество влияний разных культур. Недавно отремонтированная пристань для яхт Флисвос, расположенная в 8 км от центра Афин, является первой пристанью для яхт высокого стандарта в Греции, способной обслуживать большое количество мегаяхт. Помимо частных роскошных яхт, Марина Флисвос является домом для множества ресторанов, кафе и баров, которые ежедневно заполнены людьми всех возрастов, любящих вид на лодки и Кастеллу на заднем плане, поскольку Пирей находится всего в 7 км. Всего в нескольких метрах находится парк Флисвос, пышная зеленая зона с детскими площадками, дорожками для прогулок и, конечно же, кинотеатр под открытым небом для романтических летних вечеров. Одно из самых больших преимуществ проживания в Палео Фалиро заключается в уникальном сочетании близости к центру города и курортной атмосферы этого района, так как знаменитые пляжи Мпатис, Флисвос и Эден находятся всего в нескольких минутах ходьбы. Добраться до этого района очень легко, потому что он обслуживается множеством автобусных линий и, конечно же, историческим трамваем. Кроме того, есть прямой доступ к международному аэропорту «Венизелос» (который находится в 35 км) на экспресс-автобусе линии X95.
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения, балконами и видами на город и горы.
Имеется подземный гараж и сад на крыше.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Видеодомофон
Кухонная мебель
Кондиционеры
Сигнализация
Автономное отопление
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в зеленом пригороде Афин.
Супермаркет - 140 метров
Торговый центр - 100 метров
Автобусная остановка - 190 метров
Школа - 250 метров
Железнодорожная станция - 800 метров
Порт Пирея - 17,5 км
Центр Афин - 11,5 км
Международный аэропорт Афин - 24 км
Кифисия - 10 минут езды
Предлагаются апартаменты с большими окнами и террасами.
Окончание строительства - весна 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Сигнализация
Бронированная дверь
Система "умный дом"
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центральном районе Гизи, рядом со станцией метро.
Супермаркет - 240 метров
Кинотеатр - 700 метров
Начальная школа - 750 метров
Больница - 900 метров