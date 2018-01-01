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Резиденция рядом с университетом, в центре Пирея, Греция

7 7, Греция
от
€500,000
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6
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О комплексе

Предлагаются студии с обслуживанием.

Удобства и оснащение в доме
  • Светодиодное освещение
  • Кондиционеры
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Кухонная мебель
  • Стенные шкафы
  • Электрические рольставни
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Пирея, в 500 метрах от университета.

  • Порт Пирея - 1 км
  • Станция метро - 350 метров
  • Трамвайна остановка - 500 метров
  • Магазины - 100 метров
Местонахождение новостройки
7 7, Греция

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Резиденция рядом с университетом, в центре Пирея, Греция
7 7, Греция
от
€500,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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