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Отели в Неа-Миханьона, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в Nea Kerasia, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продаётсягостиница площадью 700 кв.м. в пригороде Салоник. Гостиница состоит из 15 номеров п…
€1,20 млн
Realting.com
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