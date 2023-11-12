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Коммерческая недвижимость в Неа-Миханьона, Греция

2 объекта найдено
Отель 1 комната с furnishings в Nea Kerasia, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продаётсягостиница площадью 700 кв.м. в пригороде Салоник. Гостиница состоит из 15 номеров п…
€1,20 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена заправочная станции общей площадью в 2000 кв.м. Она расположена на окр…
€300,000
Realting.com
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