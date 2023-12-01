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Жильё в Наксос, Греция

дома
3
4 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Aghia Anna, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Aghia Anna, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
€400,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Aghios Prokopios, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Aghios Prokopios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
€360,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Aghia Anna, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Aghia Anna, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
€385,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Дом 3 спальни в Наксос, Греция
Дом 3 спальни
Наксос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Количество этажей 4
Прекрасный семейный дом 189 кв. с 4 уровнями на продажу в Греции, Наксос, Аггидия! Он состои…
€320,000
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