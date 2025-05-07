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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция

Vari Municipal Unit
8
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5 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый этаж …
$1,15 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж …
$417,497
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
$855,869
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$688,871
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$2,04 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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