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Квартиры с видом на море в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция

Vari Municipal Unit
11
Vouliagmeni Municipal Unit
8
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16 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 156 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$1,93 млн
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Квартира 6 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 280 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
$1,41 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$2,23 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 179 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$1,67 млн
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 250 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
$1,36 млн
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$525,248
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$625,206
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 62 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$581,126
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 100 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж с…
$563,621
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 4
Продается квартира площадью 135 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,66 млн
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Пентхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Пентхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 5/6
Волшебная квартира на уровнях 2 (5 и 6 этажи), в самом красивом и самом дорогом районе Афин,…
$2,97 млн
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Квартира 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 219 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$1,25 млн
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$884,689
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 179 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$2,23 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 4
Продается дуплекс площадью 124 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$1,10 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3
Вулягмени, Кендро (Центр), Апартаменты Продажа, 72 кв.м., Статус объекта: Хорошее, Этаж: 3-й…
$370,366
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Типы недвижимости в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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