Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Troizinia - Methana
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Municipality of Troizinia Methana, Греция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Метана, Греция
Квартира 2 комнаты
Метана, Греция
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается вид на мо…
$173,225
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Troizinia Methana, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти