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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Tanagra, Греция

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Вилла 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance of the sea, in Ammoudara, Lassithi, …
$411,071
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 6 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
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Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 6
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается полностью отремонтированная квартира площадью 125 м² в Сикиях, Салоники, разделенн…
$210,944
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Дом 4 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
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Площадь 136 м²
The luxury maisonette is located in the suburbs of a popular tourist village Hanioti 1500 me…
$713,966
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Квартира 3 комнаты в Перея, Греция
Квартира 3 комнаты
Перея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$428,379
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Palio, Греция
Квартира 3 комнаты
Palio, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 2
Kavala, Kalamitsa: For sale under construction Apartment 137sq.m. located on the 2nd floor o…
$346,650
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Вилла 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance of the sea, in Ammoudara, Lassithi, …
$421,889
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance of the sea, in Ammoudara, Lassithi, …
$421,889
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Grekodom Development
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Дом 3 комнаты в Kriopigi, Греция
Дом 3 комнаты
Kriopigi, Греция
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Кассандра Халкидики150 м от пляжаПродается меблированный отремонтированный отдельно стоящий …
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Дом 1 комната в Kalamitsi Amigdalou, Греция
Дом 1 комната
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Количество спален 4
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Количество этажей 3
Исторический каменный дом доступен для продажи в живописной деревне Каламици Амигдалу, распо…
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Квартира 2 комнаты в Перея, Греция
Квартира 2 комнаты
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Продается дуплекс площадью 88 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дупл…
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Grekodom Development
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Код собственности: HPS5490 - Вилла для продажи в Кассандре Сани за € 1,025.000. Эта вилла пл…
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Параметры недвижимости в Municipality of Tanagra, Греция

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