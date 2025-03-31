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Коттеджи с видом на горы в Спарта, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Спарта, Греция
Коттедж 1 комната
Спарта, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
$166,999
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Спарта, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов