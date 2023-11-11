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Коттеджи в Спарта, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в сал, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
сал, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
€160,000

Параметры недвижимости в Спарта, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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