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Виллы в Municipality of Sikinos, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Алопрониа/Алопроноя, Греция
Вилла
Алопрониа/Алопроноя, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 114 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
$285,007
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Параметры недвижимости в Municipality of Sikinos, Греция

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