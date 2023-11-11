Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipality of Sikinos

Жильё в Municipality of Sikinos, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Alopronia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alopronia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 114 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
€250,000

Параметры недвижимости в Municipality of Sikinos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти