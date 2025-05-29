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Виллы в Municipality of Serifos, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Панагия, Греция
Вилла
Панагия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Пер…
$182,405
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Параметры недвижимости в Municipality of Serifos, Греция

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