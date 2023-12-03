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Жильё в Municipality of Serifos, Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Галани, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Галани, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Пер…
€160,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Serifos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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