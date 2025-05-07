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Квартиры с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция

Saronida Municipal Unit
5
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
4
Квартира Удалить
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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Saronis, Греция
Квартира 2 комнаты
Saronis, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 57 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$281,811
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Saronis, Греция
Квартира 4 комнаты
Saronis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 236 кв.м в Аттике на стадии строительства. Квартира расположена …
$208,749
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$307,904
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$313,123
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$156,561
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 134 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$268,242
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά

Типы недвижимости в Municipality of Saronikos

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Параметры недвижимости в Municipality of Saronikos, Греция

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