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Коттеджи с бассейном в Municipality of Rafina Pikermi, Греция

Rafina Municipal Unit
8
Pikermi Municipal Unit
5
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3 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной ванн…
$553,184
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,15 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 326 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 326 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$972,268
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Rafina Pikermi, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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