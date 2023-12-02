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Таунхаусы в Municipality of Pylos and Nestoras, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Pylos and Nestoras, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylos and Nestoras, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€280,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Pylos and Nestoras, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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