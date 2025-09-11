Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Patras
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в Municipality of Patras, Греция

Municipal Unit of Paralia
3
Municipal Unit of Rio
3
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Platani, Греция
Вилла 10 комнат
Platani, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
$749,082
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Patras, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти