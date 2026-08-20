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Дуплексы в Municipality of Palaio Faliro, Греция

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Дуплекс 3 спальни
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 1/6
Впечатляющий двухуровневый мезонет, в настоящий момент находящийся на реконструкции, предлаг…
$932,687
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Агентство
Vista Estate
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Параметры недвижимости в Municipality of Palaio Faliro, Греция

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