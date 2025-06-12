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Виллы с видом на горы в Municipality of Oropos, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Афидне/Афиднес, Греция
Вилла 6 комнат
Афидне/Афиднес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одного трена…
$4,03 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Сикамино, Греция
Вилла 5 комнат
Сикамино, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной душево…
$547,269
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Oropos, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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