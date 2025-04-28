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Коттеджи с видом на море в Municipality of Northern Corfu, Греция

Kassopaia Municipal Unit
6
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9 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$422,716
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Коттедж 1 комната в Ахарави, Греция
Коттедж 1 комната
Ахарави, Греция
Число комнат 1
Площадь 387 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 387 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
$380,966
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Агницини, Греция
Коттедж 5 комнат
Агницини, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$245,861
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$454,028
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Хантатес/Хантадес, Греция
Коттедж 6 комнат
Хантатес/Хантадес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$401,841
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Коттедж 2 комнаты в Ахарави, Греция
Коттедж 2 комнаты
Ахарави, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 58 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$229,009
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Ниссаки, Греция
Коттедж 6 комнат
Ниссаки, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 205 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$759,934
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Коттедж 1 комната в Нимфес, Греция
Коттедж 1 комната
Нимфес, Греция
Число комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
На острове Корфу, в деревушке под названием Нимфес на продажу выставлен дом 68 кв м располож…
$73,062
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Айос-Георгиос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Котт…
$729,897
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Northern Corfu, Греция

с видом на горы
Недорогая
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