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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Northern Corfu, Греция

Kassopaia Municipal Unit
6
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15 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Аграфи/Аграфой, Греция
Коттедж 7 комнат
Аграфи/Аграфой, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$208,749
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Коттедж 1 комната в Кароусадес, Греция
Коттедж 1 комната
Кароусадес, Греция
Число комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
На острове Корфу в западной части греции,продаются четыре коттеджа ,три из которых по 35кв.м…
$260,936
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Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$422,716
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Коттедж 3 комнаты в Аграфи/Аграфой, Греция
Коттедж 3 комнаты
Аграфи/Аграфой, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Корфу. Первый этаж со…
$335,265
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Коттедж 1 комната в Ахарави, Греция
Коттедж 1 комната
Ахарави, Греция
Число комнат 1
Площадь 387 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 387 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
$380,966
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Northern Corfu, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Northern Corfu, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 91 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
$105,348
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Коттедж 1 комната в Arillas Magouladon, Греция
Коттедж 1 комната
Arillas Magouladon, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из одной кла…
$260,936
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Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$454,028
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Коттедж 6 комнат в Хантатес/Хантадес, Греция
Коттедж 6 комнат
Хантатес/Хантадес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$401,841
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Коттедж 4 комнаты в Ayios Elias, Греция
Коттедж 4 комнаты
Ayios Elias, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 108 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 3 спальны…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Ливади, Греция
Коттедж 4 комнаты
Ливади, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной …
$195,571
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Коттедж 1 комната в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен дом на начальном этапе строительства (железобетонный каркас). Состоит и…
$268,212
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Коттедж 6 комнат в Ниссаки, Греция
Коттедж 6 комнат
Ниссаки, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 205 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$759,934
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Коттедж 4 комнаты в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Айос-Георгиос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Котт…
$729,897
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Коттедж 3 комнаты в Рахтадес, Греция
Коттедж 3 комнаты
Рахтадес, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$153,817
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Параметры недвижимости в Municipality of Northern Corfu, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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