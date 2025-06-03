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Виллы в Municipality of North Kynouria, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Като Долиана, Греция
Вилла
Като Долиана, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 690 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 690 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$319,208
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Вилла в Астрос, Греция
Вилла
Астрос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж -1/4
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в сердце Пелопоннеса В Камари, Ксилок…
$1,71 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of North Kynouria, Греция

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