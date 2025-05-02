Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Neapoli-Sykies
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Municipality of Neapoli Sykies, Греция

Sykies Municipal Unit
15
Neapoli Municipal Unit
14
Agios Pavlos Municipal Unit
4
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 117 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
$283,832
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 146 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
$647,121
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 6 комнат в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/4
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый …
$388,185
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 8 комнат в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 8 комнат
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 325 кв.м в Салониках. Квартира расположена на 2 уровнях. Первый …
$782,807
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 58 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
$128,518
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 162 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий эта…
$396,622
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Типы недвижимости в Municipality of Neapoli Sykies

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Neapoli Sykies, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти