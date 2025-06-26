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Виллы в Municipality of Nea Smyrni, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Вилла
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж -2/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Афинах. Подвал состоит из одной кладовой.Вто…
$921,813
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Параметры недвижимости в Municipality of Nea Smyrni, Греция

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