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Дома с бассейном в Municipality of Nafplio, Греция

Municipal Unit of Nafplio
12
Municipal Unit of Nea Tiryntha
3
1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Municipality of Nafplio, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 471 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 471 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из 4 сп…
$2,07 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Типы недвижимости в Municipality of Nafplio

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