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Таунхаусы с видом на море в Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция

Limenas Markopoulou
5
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4 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$333,998
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Таунхаус 5 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 5 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$451,387
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 5 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$203,530
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 7 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 7 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$417,497
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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