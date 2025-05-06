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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция

Limenas Markopoulou
5
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6 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Айос-Спиридон, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$125,249
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Таунхаус 4 комнаты в Маркопулон, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Маркопулон, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$354,873
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Маркопулон, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Маркопулон, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$187,874
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 5 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$203,530
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$417,533
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 7 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$417,497
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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