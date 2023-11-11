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Жильё в Municipality of Likovrisi - Pefki, Греция

1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Municipality of Likovrisi - Pefki, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Likovrisi - Pefki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/5
&Альфа; & Rho; & Чи; & monicron; & Nu; & Тау; & йота; о и дельта; & йота; & альфа; & му; е &…
€295,000

Параметры недвижимости в Municipality of Likovrisi - Pefki, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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