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Жилье в Municipality of Likovrisi Pefki, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Lykovrysi borders with Pefki detached house 120sq.m. on a plot of 380sq.m. raised ground flo…
$442,839
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в спокойном зеленом районе, Пефки, Греция Предлагаются функциональные апар…
$635,802
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Параметры недвижимости в Municipality of Likovrisi Pefki, Греция

с садом
с террасой
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