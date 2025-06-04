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Виллы с видом на море в Municipality of Lavreotiki, Греция

Municipal Unit of Keratea
20
Lavreotiki Municipal Unit
7
Municipal Unit of Ayios Konstantinos
3
Кератея
3
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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Discover Your Dream Home by the Aegean Sea! Located  40 km from the heart of Athens and j…
$8,56 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Lavreotiki, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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