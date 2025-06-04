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Таунхаусы с видом на море в Municipality of Lavreotiki, Греция

Lavreotiki Municipal Unit
6
Лаврион
4
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3 объекта найдено
Таунхаус 7 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$417,497
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Лаврион, Греция
Таунхаус 5 комнат
Лаврион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$260,936
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$302,686
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Lavreotiki, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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