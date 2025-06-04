Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Kropia
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Municipality of Kropia, Греция

однокомнатные
3
трехкомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Paiania, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$208,749
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Китси, Греция
Квартира 2 комнаты
Китси, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$365,310
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Kropia, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти