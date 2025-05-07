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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Kifisia, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 497 м²
Этаж -1
Продается таунхаус площадью 497 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$1,07 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$866,307
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$887,182
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Kifisia, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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