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Таунхаусы с бассейном в Municipality of Kifisia, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$986,337
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Municipality of Kifisia, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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