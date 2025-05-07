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Квартиры с садом в Municipality of Kifisia, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Просторные резиденции для семей с детскими площадками и бассейнами, в экологически чистом ра…
$824,945
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Параметры недвижимости в Municipality of Kifisia, Греция

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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