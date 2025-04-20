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Жильё в Ekali Municipal Unit, Греция

дома
7
7 объектов найдено
Коттедж 8 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Этаж -1
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$962,797
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной игро…
$2,14 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$678,433
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$631,465
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Площадь 199 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 199 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
$894,040
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Цокольный э…
$605,371
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 11 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Вилла 11 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
$7,05 млн
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Ekali Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
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