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Квартиры с видом на море в Municipality of Kallithea, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 86 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$217,099
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 86 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$224,405
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Kallithea, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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